La fallera mayor de Valencia recibe el homenaje más fallero en “Tot és festa”
El inicio del polémico congreso fallero y la actualidad de los playbacks se dan cita en el programa de Levante Televisión
Levante TV
Cuando no hace ni un mes que Carmen Prades se ha convertido en fallera mayor de la ciudad, el programa de Levante Televisión, “Tot és festa”, se encargará de rendirle el homenaje más fallero que se podría hacer. La sorpresa, que este fin de semana desvelará Jaume Bronchud y su equipo, llegará con una nueva cita con el programa decano de la información televisiva fallera.
En esta edición, Jorge Guarro, Diego Palacios y Javi Valiente se unirán al presentador y director del programa para repasar la actualidad de una manera enérgica y divertida. El inicio del congreso fallero, que no hay llegado a su cita sin polémicas, estará presente en el programa que, contará con la voz experta de Fernando Manjón para analizar cuáles han sido sus primeras horas de vida.
También el programa celebrará una nueva edición de “Tot és Fusta”, donde Valiente repasa en la historia de las fallas bajo un prisma diferente siempre y siempre entretenido e interesante. Para esta semana, la sección, como anuncia Bronchud es un “doble salto mortal”, ya que nunca se había realizado una sección así. Tendremos que esperar al sábado a las 21:30, en su estreno, para comprobar que lo prometido cumple con las expectativas y confirma a Valiente como uno de los grandes últimos fichajes del programa. Además, los espectadores tendrán reemisiones el propio sábado a las 23:30 horas, el domingo a las 14:00 y las 22:30 horas y el lunes al mediodía. Y, por si esto no fuera suficiente, además, también podrá disfrutarse a la carta en las plataformas digitales de Levante TV y en su canal de YouTube.
Por otro lado, un año más, el concurso de playbacks está llenando la sala Canal de magia cada una de las noches en que se abre el telón. El programa traerá algunas de las mejores imágenes de las últimas actuaciones, al tiempo que reivindicará la necesidad de un espacio escénico propio para la fiesta fallera. La cita, como siempre, mezclará ingenio y actualidad para ofrecer una nueva cita informativa con las fallas de la ciudad.
