Riba-roja recorda les víctimes de la DANA amb una emotiva gala sota el títol “La veu de tot un poble”
L’Auditori Municipal de Riba-roja de Túria ha acollit aquest dijous l’acte d’homenatge “La veu de tot un poble”, coincidint amb el primer aniversari de la DANA que va causar 229 morts i va afectar prop d’un centenar de municipis valencians. L’acte, presidit per l’alcalde Robert Raga i amb la presència de la ministra Diana Morant, ha començat amb un minut de silenci i la representació artística Som Riu, a càrrec dels conservatoris municipals. El consistori ha reconegut públicament la tasca de col·lectius, empreses i mitjans que ajudaren durant la tragèdia, amb una menció especial al diari Levante-EMV per la seua cobertura informativa. L’emoció ha arribat amb el testimoni de Candela, la xiqueta rescatada durant la DANA, i amb el reconeixement a les víctimes, els cossos d’emergència i l’Associació Víctimes 29 d’Octubre. La Muixeranga d’Algemesí ha posat el punt final a una nit plena de sentiment i memòria col·lectiva.