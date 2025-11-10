Bea Carrascosa

Levante TV en los 40 Music Awards en el Roig Arena

Los40 Music Awards convierten el Roig Arena en el epicentro de la música nacional e internacional. La 20ª edición de LOS40 Music Awards Santander, celebrada por primera vez en el Roig Arena, fue mucho más que una gala de premios: una auténtica celebración de la música en todas sus formas. En una noche marcada por el talento, la diversidad y el compromiso social, los artistas más destacados del panorama nacional e internacional se reunieron para compartir escenario, emociones y reconocimientos. Con el cartel de sold out, el Roig Arena vivió momentos históricos como el estreno de “Reliquia”, uno de los temas del nuevo disco LUX de Rosalía, y actuaciones inolvidables de artistas como Aitana y Ed Sheeran. La gala contó con interpretaciones memorables de referentes de la música como Rosalía, Ed Sheeran, Feid, Aitana, Morat, Rels B, Beéle, Nil Moliner, Dani Martín, Nicky Jam, Emilia, Alleh & Yorghaki, Dani Fernández, Mora, Myles Smith, Kapo, Danny Ocean, Pablo Alborán y Luk Ra. Conducida por Cristina Boscá, Dani Moreno ‘El Gallo’ y Tony Aguilar, la ceremonia rindió además un emotivo homenaje a las víctimas de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana en 2024, convirtiendo la música en un vehículo de esperanza y solidaridad.