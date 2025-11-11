La carrera contra el Cáncer de Páncreas y el influencer Marcelo Carmena, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero a Levante Televisión. En la edición de esta semana se va a hablar de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas que celebrará su 2ª edición en Alboraya, concretamente en la playa de La Patacona, el próximo 16 de noviembre. Este año la gran novedad serán las carreras infantiles y una prueba destinada a las mascotas, concretamente los perros. Está promovida por ACANPAN (Asociación Cáncer de Páncreas), AESPANC (Asociación Española de Pancreatología) y AEG (Asociación Española de Gastroentreología ) y el 100% de lo recaudado irá destinado a la investigación en cáncer de páncreas. Representantes de la organización darán todos los detalles de esta prueba, que comenzará a las 8.30 horas con las carreras de 5K y 10K; a las 10.05 horas arrancará la Marcha Caminada y la Marcha Canina; una vez finalicen todas se dará a inicios a las carreras infantiles.

La salida de todas las pruebas será junto al Paseo Marítimo de la Playa de la Patacona (Alboraya). Salida/Meta Plaza Joan Baptista Basset. Paseo Marítimo de la Patacona.

La Carrera de las Ciudades Contra el Cáncer de Páncreas (CCCP) es un evento solidario dirigido a la sociedad para dar visibilidad al problema de este tipo de tumor, y para conseguir fondos con los que financiar investigación contra esta enfermedad. La Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), que representa a los pacientes afectados por este tumor junto con la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), que representan a los médicos e investigadores especializados en el estudio y manejo de las enfermedades del páncreas, promueven y organizan la Carrera de las Ciudades contra el cáncer de páncreas.

Hasta el año 2025 se han otorgado ya 1.221.000 euros en 18 becas a diferentes grupos de investigación básica y clínica de alto nivel españoles, para buscar mejoras en el diagnóstico precoz, tratamiento y prevención del cáncer de páncreas. Se trata de las becas específicamente dedicadas a cáncer de páncreas de mayor cuantía de España.

Por otro lado, también pasará por el programa el deportista Marcelo Carmena. Aunque de origen futbolístico, Marcelo, explicará su evolución hacia el mundo del running, donde ya ha logrado importantes marcas y su paso ahora hasta el triatlón, que es su principal objetivo. El también influencer del mundo del atletismo hablará de del proyecto Coffe Run en donde organiza quedadas puntuales para todos los corredores que lo deseen, se hace un entrenamiento conjunto y luego todos comparten su experiencia tomando un café, además de escuchar los consejos de Marcelo.

El programa repasará en el ámbito de la actualidad cómo fue la 56 Volta a Peu a Sedaví, perteneciente al Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia. Abdelmajid Elhisouff del Clínica Alejandro Sanz y Ana Gimeno de C.A. Cárnicas Serrano fueron los ganadores en cateogoría absoluta y masculina.