David García Sebastiá

L´Etno acoge un proyecto intergeneracional con unos `guías´ improvisados

Rita Redondo Flores, docente e investigadora en envejecimiento de la Universidad Europea de Valencia, y Javier Bendicho Montes, psicólogo y coordinador del área de Alzheimer de la Asociación COTLAS han sido los protagonistas esta semana de Els Nostres Majors en Levante Televisión para hablar de un proyecto que se va a llevar a cabo en el Museo l´Etno en el que personas con diagnóstico de deterioro cognitivo leve (DCL) hacen de guías en una parte de la expo del museo.