Bea Carrascosa

Levante EMV publica su anual 55 Restaurantes con gran sorpresa en el pódium

El edificio Veles e Vents de Valencia acogió ayer la gala de presentación de la décima edición de la Guía de los 55 Restaurantes de la Comunitat Valenciana, un proyecto conjunto de las cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo—, que cuenta con el impulso de Cerveza 1906, Cabreiroá, la Agencia Valenciana de Turisme y Royal Bliss.