Penélope Maestro

Éxito de la Fira de Tots Sants de Cocentaina

La Fira de Tots Sants de Cocentaina celebró su 679ª edición con una afluencia que ha superado las expectativas, alcanzando más de 486.000 visitantes en tan solo tres días de actividad. Este año, la Fira ha vuelto a consolidarse como uno de los grandes eventos de la Comunitat Valenciana, con una alta ocupación y una percepción muy positiva por parte de los expositores y de los visitantes. La Fira de Tots Sants 2025 reafirma su papel como motor económico y turístico para la Comunitat Valenciana, consolidándose no solo como un referente comercial sino también como una fiesta de convivencia, cultura y tradición para todos los públicos. Cocentaina sigue siendo, un año más, uno de los lugares de encuentro más importantes del calendario de ferias a nivel nacional.