¡Vuelve la emoción a Estrellas del Túria!

Salvador Asensi, Jacinto Copete , Bea Carrascosa y Dafne Laura.

David García Sebastiá

Valencia

No te pierdas la Gala 5 de esta primera edición, este jueves a las 21:30h en Levante TV. Cinco nuevos concursantes subirán al escenario para demostrar su talento y conquistar al exigente jurado… que esta semana viene más duro que nunca con el PUNTO EXTRA.

¿Quién se llevará el ansiado BOTÓN EXTRA? Esta semana el jurado está formado por Salvador Asensi, Jacinto Copete y Dafne Laura.

Las redes sociales están que arden votando cada semana para elegir a los dos finalistas que completarán la gran final.

Presenta Bea Carrascosa en una noche llena de música, emoción y talento en directo.

Compromís Catarroja exige a la Conselleria la rehabilitación urgente del salón de actos del Conservatorio de Música

Compromís denuncia que el Consell niega 61 peticiones de documentación sobre el Es Alert y otras "negligencias" en la dana

El Parlamento Europeo aprueba para la dana el segundo mayor fondo ante catástrofes de su historia

Los vecinos de El Verger pagarán menos basura: bajada de 123 a 118 euros y cuota de 535 euros para la vivienda turística

Pérez Llorca reaparece en 'modo president' tras ser elegido por Feijóo

Estudiantes, València BC, Joventut de Badalona y CB Genovés jugarán el V Torneig Cadet Femení

