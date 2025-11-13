¡Vuelve la emoción a Estrellas del Túria!
No te pierdas la Gala 5 de esta primera edición, este jueves a las 21:30h en Levante TV. Cinco nuevos concursantes subirán al escenario para demostrar su talento y conquistar al exigente jurado… que esta semana viene más duro que nunca con el PUNTO EXTRA.
¿Quién se llevará el ansiado BOTÓN EXTRA? Esta semana el jurado está formado por Salvador Asensi, Jacinto Copete y Dafne Laura.
Las redes sociales están que arden votando cada semana para elegir a los dos finalistas que completarán la gran final.
Presenta Bea Carrascosa en una noche llena de música, emoción y talento en directo.
