Penélope Maestro

El Foro de Cítricos Bayer reúne a más de 300 profesionales en València para debatir sobre el futuro del sector

València se convirtió el 12 de noviembre en el epicentro de la citricultura con la celebración del Foro de Cítricos 2025{"anchor-link":true}, una jornada que reunió a más de 300 agricultores, técnicos, investigadores y representantes institucionales, consolidándose como una de las citas más concurridas e inspiradoras del sector. El evento, organizado por Bayer junto a l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) bajo el lema “Aliados con la naturaleza{"anchor-link":true}”, puso sobre la mesa los grandes desafíos y oportunidades de la agricultura del futuro. Bayer presentó su estrategia integrada que combina soluciones químicas, biológicas y digitales para una agricultura regenerativa.