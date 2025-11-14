Premios, polémicas y pasiones falleras: lo que no te puedes perder del nuevo «Tot és Festa»

Levante Televisión se acerca este fin de semana al Camp de Morvedre con la entrevista en ‘Gent de casal’ a las falleras mayores de la Federació Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez y Noa Barea, quienes, acompañadas de Hugo Morte, presidente de la federación, acompañarán a Jaume Bronchud en el inicio de un nuevo programa.

«Tot és festa» se acercará al cincuenta aniversario de la Agrupación de fallas de Ruzafa, presidida por Guillermo Serrano, mostrando las imágenes del broche de oro a su celebración y que no ha sido otro que la presentación del libro conmemorativo que esta semana se presentó en el colegio de Dominicos de Valencia. Carmen Prades, fallera mayor de Valencia, acompañada por Santi Ballester, presidente de JCF, y el propio Serrano, presidieron el acto cuya presentación corrió a cargo de Jaume Bronchud. Javier Mozas, Jaime Villarrubia y Moncho Cebrián completaron el coloquio con el presidente de la agrupación antes de brindar por los próximos cincuenta años de historia fallera en uno de los barrios con mayor solera de la ciudad.

La modalidad B del concurso de playbacks que organiza Junta Central Fallera, por su parte, ha concluido en sus sesiones de primeros pases y se prepara para la final. El programa de fallas de Levante Televisión mostrará las imágenes de todas las comisiones de la categoría que aún no habían pasado por el programa en un espectacular vídeo musical. Después, el tiempo de la tertulia llegará con el ‘Consell de savis’ que une a Fernando Manjón, Julio Torras y José Vicente Marco en una mesa de actualidad que pasará por el oscuro futuro de la Ciutat de l’artista faller, los primeros pasos no exentos de polémica del congreso fallero y el premio que, en nombre de la Interagrupación de fallas, el propio Manjón recibió y que condecora a los falleros como “Ilustres” del año, tras su labor por la triste DANA.

En el apartado de premios, Bronchud recuperará también las imágenes de cómo recibió, en nombre del programa y en el suyo propio, el premio concedido por la comisión Guillem Sorolla —Recaredo la semana pasada. El director y presentador del programa recordó a Julián Carabantes y a Enrique Marzal y aplaudió a todos los colaboradores del programa, a los que acusó de ser “los culpables y responsables absolutos” de ser merecedores del premio Sorolla 2025.

«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30 horas, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal de YouTube.