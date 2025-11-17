Anna Martínez Pérez

Nuevo Centro y Policía Nacional acercan la seguridad a las familias con “Comprometidos Contigo”

El Centro Comercial Nuevo Centro celebró este fin de semana la iniciativa “Comprometidos Contigo”, en colaboración con la Policía Nacional, para ofrecer a la ciudadanía información actualizada sobre seguridad y prevención. A través de charlas, demostraciones y materiales educativos, varios agentes compartieron su labor con públicos de todas las edades, especialmente con los más pequeños, que pudieron conocer de cerca el trabajo policial. Con esta acción, Nuevo Centro reafirma por segundo año su compromiso de acercar la institución policial a sus visitantes y fomentar entornos más seguros y participativos.