El Pas Ras y Massamagrell, dos carreras con arraigo, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero.

El espacio runner de dos carreras con mucha solera y tradición en Valencia.

Por un lado, se hablará del Pas Ras al Port de València. Esta carrera cierra prácticamente el año en Valencia Ciudad del Running y la presente edición será la 37. Se trata de una prueba que transcurre por el distrito de los Poblados Marítimos de Valencia y que goza de una gran acogida por parte de los corredores. De hecho, pese a que la carrera tendrá lugar el próximo 14 de diciembre, desde hace varias semanas se agotaron los 3.000 dorsales disponibles. El Pas Ras cuenta con un circuito homologado por parte de la Federación Española de Atletismo de 10 kilómetros y entre sus atractivos está el de transcurrir junto al mar pasando por el puente de la Fórmula 1, un hecho que solo puede hacerse en esta carrera. Representantes del Club Atletisme Poblats Marítims darán todos los detalles de la prueba que volverá a tener la entrega de dorsales en El Corte Inglés de la avenida de Francia. Al margen de la prueba absoluta que arrancará a las nueve de la mañana, la jornada se completará con las habituales carreras infantiles. Un año, la cita tendrá un carácter solidario en favor de Aportem-Puerto Solidario Valencia.

Super Running se marchará también a Massamagrell para conocer todos los detalles del 15K de Massamagrell que se celebrará el próximo domingo en la localidad de l´Horta Nord. Se trata de una prueba emblemática y que este año forma parte precisamente del Circuit de l´Horta Nord, cerrando este conglomerado de carreras por la comarca valenciana. Massamagrell ha sido tradicionalmente un lugar de prestigio con esta prueba en la que han pasado atletas de gran nivel como Chema Martínez, Abel Antón, Fabián Roncero, Martin Fiz. Aouchar, Zitanne o Suso de la Fuente, entre otros. El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, junto al concejal de Deportes de la localidad, Edmundo Boria, darán todos los detalles de una carrera con un trazado de 15 kilómetros y que discurrirá tanto por el casco urbano como la huerta del término municipal de Massamagrell.

En el apartado de actualidad el programa repasará la última cita del Circuito de Carreras Populares Diputación de Valencia y que tuvo su epicentro en Alfafar, en donde además coincidió con la carrera de Runcáncer. Abdelmajid Elhissouf del Clínica Alejandro Sanz y Anna Sánchez del CA Silla fueron los vencedores absolutos de una prueba que reunió a cerca de 350 corredores.

Por otro lado, también se verán imágenes del tradicional acto de hermanamiento del Maratón Valencia y los principales clubes de élite de la Comunitat Valenciana. La oficina `All in One´ de CaixaBank acogió un año más el hermanamiento de clubes que reunió a representantes del Elche CF, Levante UD, Valencia CF, Villarreal CF y el Valencia Basket en este especial acto de apoyo.