Penélope Maestro

Škoda-Motor Pacífico abre sus puertas en Alzira

El Grupo Motor Pacífico inauguró el pasado viernes sus nuevas instalaciones de Skoda en Alzira. Al acto asistieron entre otros el director general de Škoda España, Fidel Jiménez de Parga; el presidente del Grupo Motor Pacífico, Fernando Núñez Rebolo; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marián Cano; la diputada de Hacienda de la Diputación de València, Laura Sáez, y el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez.