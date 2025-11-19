En Aiken no solo cuidan de tus ojos, cuidan de tí

David García Sebastiá

Valencia
La clínica oftalmológica Aiken abre sus puertas en un reportaje que pone en valor el compromiso y la vocación de su equipo, un grupo de profesionales que transmite amor por su trabajo en cada gesto y en cada atención al paciente. En sus instalaciones, Aiken ofrece un servicio integral que va más allá del cuidado visual, apostando por un acompañamiento humano y cercano. Su dedicación solidaria y su forma de trabajar a conciencia convierten a la clínica en un referente donde no solo se cuidan los ojos, sino también a las personas.

