INNDIH celebra su tercer aniversario impulsando la innovación con casos reales de transformación digital
INNDIH ha cumplido tres años y lo ha querido celebrar con un acto abierto donde mostrar casos reales de transformación digital. Un encuentro en el que tuvo lugar una mesa redonda con empresas que compartieron casos reales de transformación digital. Pero no solo eso, ya que Javier García Martínez, científico y empresario de reconocido prestigio internacional, con su ponencia “ Cuando todo cambia: la innovación como propósito común”, invitó a mirar al futuro a través de los avances tecnológicos que están transformando la ciencia y la industria.