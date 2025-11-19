David García Sebastiá

Dos investigadoras cordobesas, reconocidas internacionalmente en Valencia por impulsar el turismo gastronómico y cultural andaluz

Las investigadoras María Genoveva Dancausa Millán y María Genoveva Millán Vázquez de la Torre fueron premiadas por la Asociación Internacional Itinerario Cultural El Camino del Santo Grial por su labor científica orientada a vincular el patrimonio agroalimentario y cultural con el turismo sostenible, convirtiendo tradiciones locales en oportunidades económicas y de desarrollo para los municipios cordobeses y andaluces. El premio llega desde la Asociación Internacional Itinerario Cultural El Camino del Santo Grial en Europa, que les otorga el Reconocimiento Artístico #verysentirlacultura “Valencia, Ciudad del Grial”, en su edición 2025, cuya entrega tuvo lugar en Valencia.