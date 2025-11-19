David García Sebastiá

Juan del Val y Ángela Banzas visitan Levante en Directe

Levante en Directe ha tenido la oportunidad de charlar con el Premio Planeta 2025, Juan del Val, y con la finalista, Ángela Banzas. El escritor madrileño ha hablado sobre el libro ganador, `Vera, una historia de amor´, en donde lanza una mirada al universo femenino, tras un matrimonio roto y la entrada en escena de un amor más joven que ella. Por su parte, Ángela Banzas, autora de `Cuando el viento hable´, ha explicado la historia de Sofía, protagonista del libro, nacida en la Galicia rural de la posguerra y en donde se entremezcla la imaginación, el suspense y el amor.