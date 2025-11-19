Máxima emoción en la Gala 6 de Estrellas del Túria: cinco voces y un punto extra triple en juego
Este jueves a las 21.30 h, Estrellas del Túria regresa a Levante TV con una Gala 6 cargada de talento y emoción en la búsqueda de un nuevo finalista.
El jurado, formado por Valeria Lluch, Paula Espinosa y Tony Gil, afronta una de las decisiones más complicadas de la edición ante cinco concursantes totalmente distintos en estilo y voz. La gala incorpora además un elemento decisivo: el punto extra será triple y deberá otorgarse por unanimidad.
La presentadora Bea Carrascosa guiará una noche clave que promete momentos intensos y actuaciones memorables.
Los espectadores pueden ver todas las galas anteriores en el canal de Youtube de Levante TV y participar votando cada semana en Instagram por su artista favorito.
