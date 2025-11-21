“Tot és Festa” presenta un proyecto solidario que emocionará a toda Valencia

“Tot és Festa” vuelve esta semana con nuevas historias falleras, protagonistas del tejido asociativo y una mirada especial al mundo del teatro.

“Tot és Festa”, el espacio semanal de Levante Televisión dedicado a la actualidad festiva y cultural valenciana, regresa con un menú especialmente variado en la que la tradición fallera, las iniciativas solidarias, el talento y las fallas de Especial serán los suculentos ingredientes, concinados a fuego lento por el director y presentador del programa Jaume Bronchud.

El programa arrancará con “Gent de Casal”, donde los invitados acercan al espectador a la vida cotidiana de las comisiones falleras y las entidades sociales. Esta semana, Mari Paz Moreno Tur, presidenta de la Falla Palleter – Erudit Orellana, acompañada por Sofía Hurtado Ballesteros, Fallera Mayor Infantil de la comisión y Mario Escribano y Paz Pitarch, representantes de la Fundación Juan Ignacio Muñoz Bastide, presentarán el importante proyecto solidario que la falla ha puesto en marcha para ayudar a la rehabilitación integral de personas con daño cerebral y trastornos de origen neurológico.

La actualidad continuará con “És notícia”, la sección que se hará eco de la celebración del 75º aniversario de la Falla Fray J. Rodríguez — Pintor Cortina, un hito que la comisión recuerda a través de imágenes y testimonios en primera persona y una gala, con mucha emoción, que sirvió como punto de encuentro.

“Tot és Fusta”, centrada esta semana en el ámbito teatral, regresará de la mano de Javi Valiente, que rebuscará en la historia de las fallas aquellas plantadas que fueron homenaje del mundo de la escena. La sección, además, valdrá para reivindicar un teatro para los falleros, una reivindicación por la que el programa lleva luchando desde hace tiempo.

Una semana más llegará el turno del “Consell de Savis”, donde Fernando Manjón, Julio Torras y Javier Valiente abordarán la actualidad fallera de la sección especial, repasando algunos de los proyectos que en breve serán una realidad en nuestras calles.

Como siempre, el programa podrá disfrutarse en su estreno de los sábados a las 21:30 horas, en la reemisión de las 23:30 y en las del domingo a las 14 y a las 22:30 horas. Además, “Tot és festa” puede verse a la carta a través de las redes sociales y el canal de Youtube de Levante Televisión.