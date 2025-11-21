David García Sebastiá

`El viaje de mi padre´, un destino obligado en el que la mayoría acabó perdiendo

Julio Llamazares, ha sido el invitado de este jueves en Levante en Directe. El escritor leonés ha hablado sobre su último libro, `El viaje de mi padre´, en el que cuenta el obligado viaje de su padre recorriendo prácticamente toda la geografía española en la contienda de la Guerra Civil. Un relato en el que con un estilo de influencia poética recoge la dura vida que tuvieron que soportar miles de personas, muchas de las cuales ya nunca volvieron a casa.