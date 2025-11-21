David García Sebastiá

Vicente Vercher hace una radiografía al momento actual de los graduados sociales valencianos

Vicente Vercher, Decano Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, ha pasado por Levante Televisión para hacer un análisis pormenorizado de diferentes asuntos relacionados con su labor profesional en donde se vive una situación de colapso en los los Juzgados de lo Social de Valencia, con una dilación en los señalamientos, o la tensión con la Tesorería General de la Seguridad Social por sus exigencias cada vez mayores hacia los Graduados Sociales.