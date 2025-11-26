David García Sebastiá

Cristina Guillamón revela las claves del cuidado capilar y la evolución del sector de la belleza en Gilmon

Nos adentramos en el mundo de la belleza junto a Cristina Guillamón, gerente de Gilmon, empresa familiar con 48 años de trayectoria en Valencia. Cristina repasa la evolución del sector, la importancia de la personalización en el cuidado del cabello y cómo las tendencias actuales apuestan por una belleza más inclusiva para hombres y mujeres. Además, descubrirás recomendaciones para preparar tu cabello de cara a las fiestas, consejos prácticos sobre hidratación, productos esenciales, cepillos y secadores, además de conocer las ventajas que Gilmon ofrece a estudiantes. También reflexiona sobre cómo las redes sociales han transformado la percepción del cuidado personal, especialmente entre los más jóvenes.