David García Sebastiá

Cruz Roja, una fuente inagotable de proyectos en favor de los mayores

En Els Nostres Majors de esta semana se ha conocido la labor que desarrolla Cruz Roja con sus múltiples iniciativas con personas mayores. Alba García, técnica provincial de personas mayores en Cruz Roja Valencia, ha detallado los programa que se están llevando a cabo desde la organización, el trabajo en la prevención de la soledad no deseada, el valor del voluntariado, la labor de concienciación sobre el respeto a las personas mayores y los retos fijados para el futuro más inmediato.