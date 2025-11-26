Las emociones del corredor popular maratoniano, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero. La edición de esta semana es una de las citas tradicionales del año ya que cuatro corredores populares de algunos de los clubes más representativos de la ciudad como son Redolat Team, Team 3FDC, Runners Ciutat de València y Velas Maraton, comentarán sus sensaciones antes del Maratón Valencia que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre. A poco más de una semana para la gran cita runner del año en Valencia, miles de corredores llevan preparando la carrera desde hace varias semanas. Debutantes y expertos afrontan el maratón con nervios propios de la previa y con diferentes objetivos como el de concluir la prueba, ayudar a algún compañero o mejorar una marca personal.

Cabe recordar que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebrará su edición más multitudinaria de la historia con la presencia de 36.000 participantes en la gran cita de Valencia Ciudad del Running. La organización de la prueba, a cargo de la SD Correcaminos, presentó los espectaculares datos turísticos de esta 45ª edición, en la que destaca que el 67% de los corredores inscritos provienen de fuera de España, aumentando el porcentaje del año pasado y demostrando la internacionalización de la carrera, que contará este año con participantes de 150 países diferentes con Francia, Reino Unido e Italia como principal origen de corredores que llegarán a la ciudad. El reparto de inscritos se completa con 19% de participantes de la Comunitat Valenciana y un 14% del resto de autonomías de España. Estos datos acercan al Maratón a acercan a las otras grandes carreras del mundo como Nueva York, Londres o Berlín que registran unos números muy similares.

Estas cifras permiten a la ciudad disfrutar de un enorme impacto económico y de gasto turístico de este evento, que en el informe que anualmente elabora el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económica) reportó casi 40 millones de euros de gasto turístico por parte de participantes y acompañantes en la edición de 2024 y que podría superarse con las actuales cifras de inscritos.

Este reparto geográfico de los participantes provoca que la ocupación hotelera en la ciudad de Valencia, según la previsión de datos cotejados por Visit Valencia, registre una media superior al 90% de ocupación en las vísperas de la gran cita deportiva. Muchos de estos corredores que visitan Valencia lo hacen a través de WelcomeToValencia, la plataforma turística del Maratón junto a Transvia, que cuenta con 80 alojamientos asociados y 3.100 habitaciones disponibles.

La prueba volverá a ser la carrera de 42,195 kilómetros más difundida del mundo, pues ya ha confirmado la emisión en directo o diferido de 414 canales de televisión de todos los continentes.