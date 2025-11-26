David García Sebastiá

Los jóvenes empresarios valencianos brillan con luz propia

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) celebró la esperada gala de los Premios AJEV 2025, bajo el lema “40 años creando futuro”, con motivo del 40º aniversario de la entidad. Marcos Gómez, CEO de Yurest (Joven Empresario del Año 2025); Lidia Garrido, co CEO de Don Pa Artesans (Premio Joven Empresa Impacto Social e Igualdad 2025); y Alejandro López - CEO de Slimbook (Premio Joven Empresa Internacional 2025) han pasado por Levante en Directe para hablar de lo que supuesto para ellos y sus empresas el reconocimiento recibido, así como la historia de cada uno de sus proyectos profesionales.