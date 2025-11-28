“Tot és Festa” descubre secretos tecnológicos, nostalgia veneciana y un homenaje inolvidable

La nueva entrega de «Tot és Festa», el espacio de referencia fallera dirigido y presentado por Jaume Bronchud, aterriza este fin de semana con un menú irresistible para los amantes de la fiesta. Tecnología, memoria, emoción y tertulia se combinan en un programa que promete sorprender a todos los espectadores.

El primer plato de la velada llegará con la entrevista a Javier Tovar, gerente de desarrollo en Adding Technology S.A. y responsable de FallesApp, la herramienta móvil más completa y utilizada por el mundo fallero. Tovar compartirá con Jaume Bronchud cómo nació la aplicación, sus retos, las mejoras que están por llegar y su visión sobre el futuro digital de la fiesta. Una conversación que, fiel al estilo cercano del programa, mostrará no solo el lado profesional del invitado, sino también su relación personal y emocional con las Fallas.

La semana también trae una entrega muy especial de “Tot és Fusta”, la sección de Javier Valiente que redescubre la historia fallera con su particular mirada divertida y sorprendente. Tras un reciente viaje a Venecia, Valiente conectará la ciudad italiana con algunas fallas históricas que ardieron inspiradas por su estética, su arquitectura o su atmósfera única. Una propuesta diferente, divertida y cargada de curiosidades y anécdotas que no dejarán a nadie indiferente.

A esta sección se sumarán Jorge Guarro y Cristina Estévez, quienes no solo participarán en este viaje histórico, sino que darán paso al tiempo de tertulia, centrado esta semana en un homenaje que ha emocionado al mundo fallero: el tributo que las comisiones de Almirante Cadarso y Maestro Gozalbo rindieron la pasada semana al artista Manolo Algarra, una figura imprescindible de la fiesta cuyo legado sigue vivo en cada «plantà» y en cada recuerdo compartido.

Como cada semana, Jaume Bronchud adelanta que será un programa “lleno de alma fallera”: «hablar de nuestro pasado pero también de la última tecnología y de nuestros referentes nos ayuda a comprender de verdad qué hace que las Fallas sean únicas. Este programa queremos que sea un viaje completo por todo aquello que nos hace sentir parte de algo mucho más grande», afirma el director y presentador.

«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. Puede verse también a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube.