David García Sebastiá

Buñol celebra su I Semana de la Inclusión

Carlos Aviñó, concejal delegado del Servicio de Políticas Ecológicas, Bienestar Social y Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Buñol ha visitado Levante Televisión para hablar de la I Semana de la Inclusión 2025{"anchor-link":true}, un proyecto pionero que busca reconocer el valor de la diferencia y fomentar la participación ciudadana desde la igualdad y el respeto. Bajo el lema `Uniendo voces, derribando barreras{"anchor-link":true}´, la iniciativa nace con la vocación de consolidarse como un espacio estable de encuentro, diálogo y convivencia entre generaciones, culturas y capacidades.