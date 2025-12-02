David García Sebastiá

El derecho civil valenciano, la reivindicación eterna que sigue sin reconocerse

José Ramón Chirivella, presidente de la Asociación de Juristes Valencians, y, Federico Arnau, vicepresidente de la misma, han pasado por el Levante en Directe de este lunes para hablar sobre los motivos por los que todavía no es contitucional el derecho civil valenciano tras solicitarlo en Les Corts hace seis años. Ambos, han explicado las acciones desarrolladas por la asociación en favor de los damnificados por la Dana.