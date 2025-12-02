Levante TV

Los Santos Juanes, una reapertura esperada

La iglesia de los Santos Juanes reabrió tras una restauración, impulsada por la Fundación Hortensia Herrero con una inversión cercana a los diez millones de euros, ha permitido recuperar el valor arquitectónico, pictórico y ornamental de la iglesia, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1947. El proyecto ha sido dirigido en su vertiente arquitectónica por Carlos Campos y en su dimensión pictórica por la catedrática Pilar Roig (UPV), con la participación de cerca de 90 especialistas y más de 80.000 horas de trabajo.