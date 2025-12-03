La cuenta atrás para el Maratón Valencia, en Super Running

Super Running llega esta noche a partir de las 21.30 horas con un nuevo programa a Levante Televisión de la mano de Juanma Romero. Se trata de una edición especial ya que el programa contará todos los detalles que van a envolver a la 45ª edición del Maratón Valencia que tendrá lugar el próximo domingo. Este año la prueba vuelve a batir récords de internacionalización ya que el 67% de los participantes procede de fuera de España. De nuevo la Ciudad de las Artes y las Ciencias será el centro neurálgico de la prueba acogiendo las icónicas salidas y meta. La prueba arrancará a las 8:15 horas desde la Plaza de la Marató, atravesando el Puente de Monteolivete y concluirá tras 42,195 kms en la ya mítica pasarela azul junto a l'Hemisféric. La salida se realizará en oleadas con el objetivo de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores y de acuerdo con el orden de marcas acreditadas. Habrá puestos de avituallamiento líquido en los puntos kilométricos 5.5, 10, 14.5, 18.7, 23, 28.3, 33.1, 37.1 y 40.4. Todos los puntos de avituallamiento, además de las zonas de salida y meta, contarán con la asistencia de servicios médicos y sanitarios de la prueba. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich contará con más de 160 puntos de animación repartidos por los más de 42 kilómetros de recorrido.

El límite de tiempo se mantiene en 5h30, con un corte exigente en el kilómetro 25: quienes pasen después de las 12:57 deberán abandonar la prueba. Una decisión que busca preservar la seguridad del evento y el correcto funcionamiento de la ciudad del running.

Desde 2023 el trazado permanece prácticamente inalterado, afinado entonces con cuatro retoques en los kilómetros 7, 11, 18 y 24 que mejoraron la velocidad media del pelotón y la experiencia tanto de la élite como de los populares. Este año, el ajuste vuelve a ser quirúrgico, pero con impacto directo en uno de los tramos más concurridos. El punto elegido: el final de la Avenida del Puerto, justo en el giro hacia La Marina. Allí, la confluencia de corredores, especialmente los que salen en las últimas tandas, y el numeroso público que suele animar generaba un pequeño `cuello de botella´. Para evitar esa aglomeración, la organización ha decidido habilitar un carril adicional, ampliando el espacio disponible para el flujo de atletas, mientras que el punto de animación se desplaza unos metros para repartir mejor la afluencia.

Por otro lado, Super Running hará un repaso al material que cada corredor debe tener preparado para el gran día. Camiseta, pantalón, zapatillas, calcetines o geles, conforman el entramado que usarán los atletas para completar la prueba tras haberlo testeado en los entrenamientos previos de estos últimos meses.

Además, el programa conocerá el reto de Daniel Caballero, un corredor conquense y que iniciará en enero de 2026 un reto que busca recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil a través de la asociación Cambiando Vidas con Elsa.