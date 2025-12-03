Utilizar el audífono correcto, una decisión trascendente
Sandra Chulvi, desde GrandAudition Valencia, ha hablado en Els Nostres Majors de esta semana, sobre la importancia de utilizar el audífono correcto y de comprobar que sea el más adecuado para nosotros ya que en caso que no sea así puede producir dolencias futuras. Además, también ha ofrecido consejos a las personas que usan audífonos de cara a estas Navidades en centro comerciales, locales o establecimientos en los que concurren muchas personas y se acumula mucho ruído.