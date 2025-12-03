David García Sebastiá

Utilizar el audífono correcto, una decisión trascendente

Sandra Chulvi, desde GrandAudition Valencia, ha hablado en Els Nostres Majors de esta semana, sobre la importancia de utilizar el audífono correcto y de comprobar que sea el más adecuado para nosotros ya que en caso que no sea así puede producir dolencias futuras. Además, también ha ofrecido consejos a las personas que usan audífonos de cara a estas Navidades en centro comerciales, locales o establecimientos en los que concurren muchas personas y se acumula mucho ruído.