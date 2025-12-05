Penélope Maestro

Paterna, Ciudad de Empresas celebra la décima edición de sus premios empresariales

La asociación Paterna, Ciudad de Empresas celebró el pasado jueves la décima edición de sus premios, un reconocimiento a la labor de los empresarios y compañías del municipio que destacan por su contribución a la generación de riqueza y empleo. Estos galardones ponen en valor el esfuerzo, la innovación y el impacto económico del tejido empresarial paternero, consolidando la importancia de sus proyectos en el desarrollo local.