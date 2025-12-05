Paterna, Ciudad de Empresas celebra la décima edición de sus premios empresariales
La asociación Paterna, Ciudad de Empresas celebró el pasado jueves la décima edición de sus premios, un reconocimiento a la labor de los empresarios y compañías del municipio que destacan por su contribución a la generación de riqueza y empleo. Estos galardones ponen en valor el esfuerzo, la innovación y el impacto económico del tejido empresarial paternero, consolidando la importancia de sus proyectos en el desarrollo local.