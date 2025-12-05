El próximo “Tot és festa” es una animalada: las Fallas más salvajes, los sabios más contundentes y los playbacks más bestias

Esta semana, «Tot és Festa{"anchor-link":true}», el programa referente de la fiesta fallera dirigido y presentado por Jaume Bronchud, presenta uno de esos contenidos que mezclan historia, actualidad y emoción en estado puro. Un recorrido vibrante por el universo fallero que promete sorprender desde el primer minuto. La entrega arranca con una edición muy especial de “

{"anchor-link":true}

”, la sección de Javier Valiente, que en esta ocasión se adentra en un terreno fascinante: las fallas que se plantaron con animales como protagonistas. Desde criaturas reales hasta representaciones mitológicas, Valiente recupera piezas icónicas que marcaron época y que demostraron que la imaginación fallera no tiene límite cuando se trata de dar vida—o fuego—al reino animal.

A continuación, el espacio abrirá una de las tertulias más esperadas: el “

{"anchor-link":true}

”, integrado esta semana por Fernando Manjón, Julio Torras, José Vicente Marco y el propio Javi Valiente. Una mesa redonda con opiniones firmes y análisis sin filtros, comandada por Bronchud, donde se abordarán tres temas de peso: las fallas de Especial que llegarán en poco más de 100 días, los carteles de Fallas de 2026 y el aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial, y lo que este reconocimiento significa realmente para la fiesta en 2025.

El equipo también vivirá desde dentro la cena del sector Russafa B, un encuentro repleto de alegría, complicidad y sentimiento fallero que deja claro que la “germanor” sigue muy viva en cada rincón de la ciudad. Además, el programa vivirá en primera persona el espectáculo puro: la modalidad A del Concurso de Playbacks, que estas semanas ha destapado algunos de los números más potentes y sorprendentes del certamen. Puestas en escena de primer nivel, coreografías de alto voltaje y una energía que solo el playback fallero sabe ofrecer y que podrá disfrutarse con todo lujo de detalles en una nueva edición de “Tot és festa{"anchor-link":true}”.

Como cada semana, Jaume Bronchud adelanta un programa intenso y apasionante, que «será una mezcla perfecta de historia, debate y fiesta en mayúsculas{"anchor-link":true}». «Estamos convencidos de que será uno de esos programas que recuerdan por qué las Fallas son un sentimiento que nos atraviesa a todos{"anchor-link":true}», afirma el presentador y director.

«Tot és Festa{"anchor-link":true}» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. Puede verse también a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube.