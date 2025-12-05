David García Sebastiá

Yátova se prepara para acoger su tradicional Mercadillo Solidario y Artesano

En el Levante en Directe de este jueves hemos conocido el Mercadillo Solidario y Artesano de Yátova. Este mercadillo, que cuenta con una gran tradición en la comarca de la Hoya de Buñol, tiene un importante componente solidario con la presente de un gran número de asociaciones y entidades que con la venta de sus productos pueden seguir trabajando en sus diferentes causas. El mercadillo se realizará el próximo 13 de diciembre.