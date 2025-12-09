El Maratón Valencia y dos corredores de pedigrí, en Super Running

Super Running vuelve este miércoles con un nuevo programa a partir de las 21.30 horas y de la mano de Juanma Romero. En la edición de esta semana el espacio runner abordará la resaca de la 45 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Entre otros registros cabe destacar que la prueba se convirtió en el maratón más rápido de 2025 en categoría femenina gracias a la gran victoria de Joyciline Jepkosgei, que cruzó la meta de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un tiempo de 2:14:00. En categoría masculina, el ganador fue John Korir con un tiempo de 2:02:24 rozando por apenas 8 segundos la mejor marca mundial del año.

Además, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich superó por primera vez en su historia la barrera de los 30.000 finishers, en concreto 30.777. La entidad solidaria de esta edición, la Fundación Pequeño Deseo, que participó en la prueba con gran punto de animación en los últimos kilómetros, se ha llevado también una cantidad histórica de 91.902 euros de los que 50.025€ fueron donados voluntariamente por los corredores en su inscripción y 30.777€ los aportó la Z Zurich Foundation a través de su acción un euro por cada finisher. A estas dos grandes cifras hay que sumar los 3600€ de las inscripciones 100% solidarias del Mini Maratón Valencia MSC, así como los 7500 euros aportados por New Balance de su evento NB Long Run.

La carrera, dejó también hasta nueve récords nacionales de los atletas de élite y miles de marcas personales. El más destacado fue Amanal Petros, que además de subir a la segunda posición del podium en Valencia, firmó el récord nacional de Alemania con su fantástico 2:04:03.

Además, las atletas femeninas lograron otros seis récords nacionales de Bélgica, Finlandia, Australia, Austria, Nepal y Chad. Entre ellas, destaca la atleta belga Chloe Herbiet también subió al podium con su 2:20:38, que además de convertirse en la nueva mejor marca nacional de Bélgica le supuso la tercera posición.

Los atletas nacionales lograron también una destacada participación en el Maratón Valencia 2025. Y es que hasta ocho atletas (seis chicos y dos chicas) lograron entrar en meta por debajo de la marca mínima para el próximo Europeo de Birmingham de este verano, a pesar de la lesión previa de Yago Rojo y la mala fortuna de Tariku Novales en la prueba, quien tuvo que retirarse.

El programa contará con la presencia de un corredor como Santi Toledo que fue uno de los miles de participantes en la carrera y que además consiguió bajar de la mítica barrera de las tres horas.

Por otro lado, también pasará por Super Running, Álex Martínez. Un corredor albaceteño que completó el reto `6 Superhalfs en un 1 año contra el colangiocarcinoma´. Álex Martínez logró recaudar algo más de 3.500 € a favor de la Asociación de Tumores de la Vía Biliar además de conseguir dar visibilidad a este tipo de tumores y llegar a pacientes que aún no sabían de la existencia de ATUVIBI, desde donde se les brinda apoyo, información y acompañamiento.