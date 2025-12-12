Una familia fallera para 2026, el nuevo premio de las fallas y el homenaje más emotivo a Carabantes conquistan “Tot és Festa”

Esta semana, «Tot és Festa», el programa que dirige y presenta Jaume Bronchud, llega cargado de emociones, estrenos, memoria fallera y anuncios que darán mucho que hablar. Un recorrido completo por la actualidad de la fiesta que mezcla ternura, sátira, historia y diversión en un mismo espacio.

El programa arranca con una entrevista muy especial: la de la familia fallera 2026 de la Falla Quint–Pizarro, formada por Alba Honrubia, fallera mayor; Ariadna Fernández, fallera mayor infantil; Sergio Monleón, presidente; y Enzo Agredano, presidente infantil. Juntos compartirán cómo están viviendo este año tan emocionante y cuáles son sus sensaciones ante el gran momento que les espera el próximo enero: su presentación oficial y la imposición de bandas. Una charla sincera, emotiva y llena de ilusión fallera en “Gent de casal”.

A continuación, “Es noticia” traerá la actualidad de las fallas informando sobre la creación del nuevo premio de la Federació de Falles en Especial Ingeni i Gràcia (FFEIG), el premio Regino Mas. La entidad, presidida por José Vicente Marco, busca recuperar la esencia más pura del ninot, reivindicando el humor, la crítica social y la sátira frente al “virtuosismo artístico” que ha dominado en las últimas ediciones. Este nuevo galardón se sumará a los ya clásicos “Premio I+G”, “L’has Clavat” y “Premio Vicent Ros Belda”, reforzando así la apuesta por el ingenio fallero más auténtico y poniendo en valor a los grandes nombres de nuestra fiesta.

El equipo también repasará las imágenes de la presentación de las Falleras Mayores de la Falla Virgen de la Fuensanta, un acto que contó con la visita de Zoe Molino, componente de la Corte de Honor, y de la propia Fallera Mayor de Valencia y su corte, llenando la jornada de emoción y orgullo para la comisión y para Molino de manera especial.

El punto más desenfadado de la noche llegará con la sección “Xarraeta i Masclets”, donde Diego Palacios, Cristina Estévez y Merche Garín protagonizan una tertulia tan divertida como emotiva. En ella se recordará la figura de Julián Carabantes, a través del homenaje que el mundo del playback le dedicó la pasada semana en la Sala Canal y donde el propio Palacios volvió a escena con el número con el que triunfó hace 24 años en el concurso de JCF.

Para cerrar el programa, «Tot és Festa» felicitará a todas las fallas que han participado en el concurso de belenes y anunciará cuáles han sido las comisiones galardonadas en esta edición.

Como adelanta Jaume Bronchud, será un programa “lleno de alma fallera y que tiene aroma de Navidad”. “Tenemos emoción, historia, sátira, humor y recuerdos que tocan el corazón. Es una nueva cita con Levante que demuestra todo lo que las Fallas somos capaces de generar: unión, tradición y sentimiento», señala el director y presentador.

«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube.