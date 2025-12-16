Juanma Romero

El AMPA del CEIP San Juan de Ribera pide a los Reyes Magos la reparación urgente del centro

Después de meses contactando con la Conselleria de Educación y del Ayuntamiento de València sin obtener respuesta, el AMPA del colegio público San Juan de Ribera ha decidido probar algo diferente: escribir una carta a los Reyes Magos para solicitar que se reparen los desperfectos del centro: baños sin funcionar, persianas rotas, fachada del colegio que da al patio presenta una importante grieta estructural que sigue pendiente de reparación... Más de 200 niños y niñas estudian en un centro con numerosos desperfectos que siguen sin solución.