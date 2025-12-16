Secciones

El Corte Inglés acoge un encuentro sobre Consumo Reponsable

Juanma Romero

El Corte Inglés, miembro del Ce/R+S (Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana), acogió en la sala de Ámbito Cultural de Colón, el encuentro “Consumo responsable: Tendencias y comportamiento de las personas consumidoras”. El evento contó con la intervención de Silvia Rial, responsable de Sostenibilidad Corporativa y Sectorial del Pacto Mundial de la ONU España. Después tuvo lugar la mesa “Hacia un consumo responsable que impulse la sostenibilidad de las empresas y su entorno”, que fue moderada por Marta Cámara, Sustainability Senior Manager de Forética y donde se abordaron aspectos clave como preferencias de las personas consumidoras, transparencia, trazabilidad y aprendizajes desde organizaciones referentes.

