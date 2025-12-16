Estrellas del Túria vive su gran final este jueves en una noche decisiva en Levante TV
La gran final de Estrellas del Túria se celebra este jueves 18 a partir de las 21.30 horas en Levante Televisión, en una gala decisiva que pondrá el broche de oro a una edición marcada por el talento y la emoción. Tras ocho intensas galas y un enorme seguimiento en redes sociales, los doce finalistas subirán al escenario para disputarse el triunfo en una noche en la que solo uno se alzará como ganador. Voces, espectáculo y máxima tensión se darán cita en una final que se vivirá en directo y que promete convertirse en uno de los momentos más destacados del programa.
Una gala conducida por Beatriz Carrascosa, con actuaciones en directo y muchas sorpresas. La historia se escribe en directo en Levante TV.
