Estrellas del Túria vive su gran final este jueves en una noche decisiva en Levante TV

Municipios cancelan clasesSuspensión clases ValenciaAemet alerta rojaDirecto temporalEvolución tormentasTiroteo en SídneyCachorros en Navidad
David García Sebastiá

David García Sebastiá

Valencia

La gran final de Estrellas del Túria se celebra este jueves 18 a partir de las 21.30 horas en Levante Televisión, en una gala decisiva que pondrá el broche de oro a una edición marcada por el talento y la emoción. Tras ocho intensas galas y un enorme seguimiento en redes sociales, los doce finalistas subirán al escenario para disputarse el triunfo en una noche en la que solo uno se alzará como ganador. Voces, espectáculo y máxima tensión se darán cita en una final que se vivirá en directo y que promete convertirse en uno de los momentos más destacados del programa.

Una gala conducida por Beatriz Carrascosa, con actuaciones en directo y muchas sorpresas. La historia se escribe en directo en Levante TV.

