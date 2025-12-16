Nova edició de la Biennal Miquel Navarro
El Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata acull una nova edició de la Biennal Miquel Navarro, una mostra que aplega amb el lema “Passats Actius”. Les artistes valencianes Mery Sales, amb l’obra “Herida de barro”; i Patricia Gómez y M.ª Jesús González, amb “Albergue para Obreros. Pantano de Benagéber. 1932-1952”, són les guanyadores del Premi Adquisició 2025. L’exposició, que reunix 10 obres d’artistes de tota España, estarà oberta al públic fins el 27 de febrer de 2026.