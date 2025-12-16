David García Sebastiá

El pequeño comercio, llave para preservar identidad, trabajo y medio ambiente

En Levante Televisión hemos charlado con Rafael Torres, presidente de Confecomerç, para hablar de la campaña `A grandes males, pequeños comercios´. El objetivo de la misma es concienciar y reflexionar sobre las diferentes reglas del juego que tienen las grandes plataformas digitales y el pequeño comercio. Con una tendencia hacia el comercio electrónico, la pérdida de empresas, identidad, oficios o impacto en materia medioambiental es más que evidente.