Safor Teika y David Gómez, atletismo cinco estrellas, en Super Running

Super Running llega este miércoles con un nuevo programa a partir de las 21.30 horas y de la mano de Juanma Romero. Por el espacio runner pasarán por un lado tres representantes del Club Atletisme Safor Teika. Se trata de Erika Llorca, Àngels Ferrando y Lluna Villar. Las dos primeras consiguieron el campeonato de España sub-16 en el Cross Internacional celebrado hace unas semanas en Atapuerca (Burgos). Lluna Villar, por su parte, fue integrante del combinado sub-18 que se hizo con la medalla de plata en el mismo campeonato.

Todas ellas explicarán sus sensaciones tras conseguir un logro que en este 2025 se ha repetido en las más benjaminas tras el conseguido en 2024. El equipo sub-16 se impuso tras quedar por delante del Oviedo Atletismo y el Playas de Castellón. Por su parte, el equipo sub-18 solo fue superado por el Ardillas de El Escorial.

Este título representa mucho para el club afincado en Gandia y que tiene una apuesta firme por el atletismo de formación y de base. Al margen de todo esto, las jóvenes atletas explicarán cómo compaginan su labor deportiva con la estudiantil, así como sus aspiraciones y sueños.

Por otro lado, también pasará por el programa el atleta afincado en Picassent, David Gómez. Este corredor fichó esta misma temporada por Olympikus y con esta marca consiguió en el Medio Maratón de Benidorm, celebrado el pasado mes de noviembre, su mejor registro en la distancia con un tiempo de 1:08’37’’. Gómez hablará de cómo ha ido su temporada, en la que la evolución ha sido latente, mejorando en Benidorm por cinco segundos el gran registro conseguido en el Medio Maratón Valencia.

El corredor de Picassent tiene en otros registros el 29.º puesto en el Campeonato de España de Medio Maratón, celebrado en Pollença (Mallorca), además del segundo puesto en el Campeonato Autonómico de la Comunitat Valenciana. Al margen de esto, David Gómez detallará cómo su crecimiento ha estado vinculado al apoyo de Olympikus, así como los ambiciosos retos y objetivos que se marca para 2026, donde también tendrá un componente especial en el Circuit de La Ribera, en el que compite con el potente club del Clínica Alejandro Sanz, dominador de este circuito durante los últimos años.

Super Running se completará con el apartado de actualidad en el que se hablará de la 40.ª edición de la San Silvestre de Valencia. Esta prueba se desarrollará el 30 de diciembre a las 20.00 horas, con un recorrido de 5 kilómetros que estará iluminado por la decoración navideña de la ciudad y acogerá 18.000 dorsales, que se pondrán a la venta hasta agotar existencias y permitirán participar tanto en la modalidad competitiva como en la popular y festiva. El precio del dorsal es de 2 euros y este año se destina a Asleuval. La inscripción y recogida de dorsales se puede realizar en las plantas de deporte de El Corte Inglés de Valencia (Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz) en horario comercial. La prueba vuelve además a vincularse con los mercados municipales, que ofrecerán las camisetas oficiales de esta 40.ª edición.