Anna Martín Pérez

Think Tank Smart Cities impulsa la digitalización de municipios valencianos

El proyecto Think Tank Smart Cities impulsado por la Diputació de Valencia y Avaesen hace entrega de Guías personalizadas a diversos ayuntamientos valencianos que han formado parte de la iniciativa. El acto ha contado con los ayuntamientos de Ayora, Bolbaite, Catadau, Higueruelas, Mancomunitat de la Canal de Navarrés, Pinet, Bicorp, Chera, Llanera de Ranes y Rocafort. Think Tank Smart Cities busca identificar los principales retos de los municipios y conectarles con empresas valencianas que aportan soluciones concretas y tangibles ligadas a la digitalización, la innovación y la modernización de los servicios públicos, mejorando la gestión municipal y la calidad de vida de la ciudadanía.