Secciones

Es noticia
Rascacielos ValenciaLluvias ValenciaDonde ha llovido másTiempo hoyLotería navidad ManisesChernobil CampanarCarlos Alcaraz-FerreroChef José Andrés
instagramlinkedin
Amics de la Gent Major, 25 años con nuestros mayores

Amics de la Gent Major, 25 años con nuestros mayores

David García Sebastiá

Amics de la Gent Major, 25 años con nuestros mayores

David García Sebastiá

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

En Els Nostres Majors de esta semana, los protagonistas han sido Lucia Felguera y Pilar Martínez. Ambas son voluntarias de la Fundación Amics de la Gent Major y han hablado sobre la comida de confraternidad realizada el pasado fin de semana en el Salón JubiOcio de Valencia que reunió a mayores y voluntarios de la Fundación. También han explicado su labor durante todo el año y que reside prácticamente en el acompañamiento a las personas mayores para combatir la soledad no deseada. La Fundación celebró además este año su 25 aniversario.

TEMAS

Tracking Pixel Contents