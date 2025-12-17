David García Sebastiá

Amics de la Gent Major, 25 años con nuestros mayores

En Els Nostres Majors de esta semana, los protagonistas han sido Lucia Felguera y Pilar Martínez. Ambas son voluntarias de la Fundación Amics de la Gent Major y han hablado sobre la comida de confraternidad realizada el pasado fin de semana en el Salón JubiOcio de Valencia que reunió a mayores y voluntarios de la Fundación. También han explicado su labor durante todo el año y que reside prácticamente en el acompañamiento a las personas mayores para combatir la soledad no deseada. La Fundación celebró además este año su 25 aniversario.