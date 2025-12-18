Andrea Navarro

Abre sus puertas en Valencia la nueva Clínica Etérea de estética integral

Clínica Etérea ha iniciado su andadura en Valencia con la apertura de un nuevo espacio dedicado a la estética integral, apostando por un concepto que combina profesionalidad, cercanía y cuidado personalizado. Al frente del proyecto se encuentra Alejandra Murillo, CEO de la clínica, quien ha abierto las puertas de este nuevo centro concebido para ofrecer tratamientos de belleza en un entorno acogedor y especializado. El nacimiento de Clínica Etérea supone una nueva apuesta por la calidad y la atención cercana en el sector de la estética en la ciudad.