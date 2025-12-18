Levante TV

Nuevo Centro marca el gol más importante de la temporada

Nuevo Centro dio inicio a las 21ª edición de su campaña `Métele un gol a la pobreza´. Del 16 al 23 de diciembre, la Plaza Interior de Nuevo Centro se transforma en un campo donde el único equipo que importa es el de la solidaridad. Esta campaña benéfica tiene un claro objetivo: que ningún niño o niña se quede sin juguete esta Navidad. A través del deporte, la familia y la ilusión, esta iniciativa consigue reunir a miles de personas con un mismo propósito: regalar sonrisas. Con la colaboración de entidades como el Ayuntamiento de València, Generalitat Valenciana, AVIPREV, Family UP, El Corte Inglés, Universidad Europea, y muchas más, esta 21ª edición vuelve con más fuerza que nunca bajo el lema: `Cada vez somos más´. Las asociaciones beneficiarias de esta edición son: ESICU, Jesús y María Fuensanta, Proyecto Torreón, Monofamilias, Provida y Kobena & KO.