David García Sebastiá

Ximo Puig, primer invitado en `La Crónica´ de Levante Televisión

Levante Televisión estrenó el pasado fin de semana `La Crónica´, un espacio presentado por el escritor e investigador histórico Gerardo Muñoz Lorente. El primer invitado de este nuevo espacio fue el expresidente de la Generalitat Valenciana, y actual embajador en la OCDE, Ximo Puig. El programa tiene además como objetivo fomentar el talento cultural de los más jóvenes y por este motivo, la rúbrica la puso el músico Álex Salabert. Ximo Puig recibió además un dibujo de mano de Ortifus.