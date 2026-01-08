Censura, educación y Fallas: las polémicas que sacuden la fiesta llegan sin filtros a “Tot és Festa”

Esta semana, «Tot és Festa», el programa de referencia de la fiesta fallera dirigido y presentado por Jaume Bronchud, ofrece una edición especialmente intensa, cargada de ilusión, reconocimiento al talento, compromiso social y debate profundo sobre la actualidad fallera.

El programa abre con una entrevista al cuadro de honor de la falla Ceramista Ros–José María Mortes Lerma para las Fallas de 2026. Jaume, presidente de la comisión, junto a Leire, fallera mayor, y Valeria, fallera mayor infantil, compartirán cómo están viviendo estos primeros meses de reinado, la responsabilidad que sienten al representar a su falla y la ilusión con la que afrontan un ejercicio que ya se perfila inolvidable. Una conversación cercana que refleja la esencia de las comisiones y la importancia del trabajo en equipo.

La cultura fallera tendrá un espacio destacado con la inauguración de la exposición dedicada a Vicente Almela, organizada por el Gremio de Artistas Falleros de Valencia. El programa anunciará esta muestra que pone en valor la trayectoria, el estilo y la aportación de uno de los nombres propios del arte fallero, reivindicando la memoria y el legado de quienes han dado forma a la fiesta desde los talleres.

El compromiso social llegará de la mano de la falla Sant Isidre, que pone en marcha una nueva edición de los “Sidrets”, sus premios solidarios. «Tot és Festa» dará voz a esta iniciativa que invita a la participación ciudadana y que demuestra que las Fallas también son solidaridad, implicación y apoyo a quienes más lo necesitan.

Uno de los momentos más esperados será el “Consell de Savis”, con Fernando Manjón, Julio Torras y José Vicente Marco, que protagonizarán una tertulia cargada de análisis y opinión. En primer lugar, celebrarán el reciente anuncio del Premio Pepe Monforte en su categoría colectiva concedido a “Tot és Festa”, un reconocimiento que pone en valor la trayectoria y el trabajo del programa. Además, abordarán la polémica del 16 de marzo como día no lectivo para los infantiles, analizando los esfuerzos y gestiones que ha requerido su consecución, y debatirán sobre la denuncia de censura realizada por el Gremio de Artistas Falleros contra la Diputación de Valencia en relación con la exposición de la DANA en el MUVIM.

Como resume Jaume Bronchud: «Este programa refleja todo lo que son las Fallas hoy: ilusión, arte, solidaridad y también debate. Contar la fiesta es hacerlo con todas sus luces y sombras, siempre desde el respeto y el compromiso con el mundo fallero», afirma el presentador. «Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube.