Lusitania y Alzira, dos carreras que cotizan al alza, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero. En la edición de esta semana se hablará por un lado de la 15ª edición de la Carrera Regimiento Lusitania. Esta prueba se retomará este año tras ser aplazada en la última edición. El Club Deportivo Dragones de Lusitania, junto con el Regimiento de Caballería “Lusitania” 8 de Paracaidistas, organizan esta carrera por montaña que cinco modalidades de mayor a menor dificultad, incluida una de canicross.

Programada para el 8 de febrero, los cinco tipos de carrera discurren en su totalidad por territorio militar, siendo su salida en la misma explanada de desfiles de la Base Militar General Almirante ubicada en Marines. La carrera denominada “SUBE A LA BANDERA”, es de carácter cívico-militar y se caracteriza por presentar un recorrido de gran belleza por la Sierra Calderona. En la prueba, forman parte la Federación de Carreras de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, también participan el Jefe de la USBA General Almirante, así como los ayuntamientos de Marines y Olocau.

Por otro lado, Super Running conocerá la Mitja Marató d’Alzira, que este año celebrará su 27ª edición. Programada para el domingo 1 de febrero, está organizada por el Club Atletisme Rickysporteam Alzira. Se trata de una carrera con mucha tradición en La Ribera y que presenta un recorrido con algo de desnivel. Representantes del club organizador darán todos los detalles de la prueba, así como los servicios de los que dispondrá cada corredor, entre los que se encuentra una medalla finisher.

En el apartado de actualidad, el programa dará toda la información de la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun, que logró un triple récord. El 10K más rápido del mundo ha logrado batir las plusmarcas masculina y femenina de Europa y la masculina de España. De este modo, el 10K Valencia, que ostenta los récords del mundo masculino y femenino, revalida los récords de Europa y España masculinos y logra uno de los pendientes: el récord de Europa femenino. En total, cinco de los seis grandes récords, a falta del récord de España femenino, ya están en el 10K Valencia.

El vencedor de la prueba, el atleta sueco Andreas Almgren, batió el récord de Europa cruzando la meta en 26:45 y pulverizando su propia marca lograda en la pasada edición (26:53). En mujeres, la atleta británica Eilish McColgan logró el récord de Europa con un alucinante 30:08.

Y a nivel nacional, el récord de España masculino de 10K volvió a batirse en Valencia con el atleta Said Mechaal y su 27:25, superando el récord logrado por Ilias Fifa en el 10K Valencia 2025 (27:41).

Por otro lado, el espacio runner también dará los números relativos al Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que junto a Ecoembes, lograron recuperar un total de 23.160 kilogramos de residuos durante las ediciones de ambas pruebas en 2025.