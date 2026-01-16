“Tot és Festa” debate blindar todas las fiestas de Valencia

Esta semana, Tot és Festa, el programa de referencia fallera dirigido y presentado por Jaume Bronchud, ofrece una entrega repleta de entrevistas emotivas, acontecimientos falleros y un debate candente sobre la defensa de las tradiciones populares, consolidándose como un espacio imprescindible para entender la actualidad de la fiesta desde múltiples perspectivas.

El programa abre con una entrevista al cuadro de honor de la falla Barraca–Espadán para las Fallas de 2026. José Antonio Lacomba Ríos, presidente; Laura Parras, fallera mayor; Diego Pi, presidente infantil; y Tessa Llácer, fallera mayor infantil, compartirán cómo están afrontando este año tan especial, sus proyectos para la comisión y la ilusión que les impulsa a vivir un ejercicio que promete emoción y compromiso comunitario.

La Agrupación de Fallas Gran Vía será otra de las protagonistas de esta semana, al presentar sus bocetos de cara a las próximas fiestas. El programa ofrecerá imágenes de este acto celebrado con la presencia de las Falleras Mayores de Valencia y sus respectivas cortes de honor, reforzando el vínculo entre la creación artística fallera y las máximas representantes de la fiesta, en una de las agrupaciones con mayor solera de la ciudad.

Por su parte, la Federació de Falles en Especial Ingeni i Gràcia (FFEIG) celebró recientemente su gala anual —retrasada por la alerta roja del 28 de diciembre— en la que se entregó por primera vez la Distinción Regino Mas a la trayectoria al artista Miguel Santaeulalia Núñez. La gala, dedicada a poner en valor el papel de la mujer en el taller, contó con un emotivo discurso de Carmen García López que subrayó la importancia de la igualdad y el talento femenino en el mundo artístico fallero. El programa, además, también ofrecerá las mejores imágenes y momentos de la fiesta grande de los “antonianos”, capturando la intensidad y la emoción de sus actos más significativos en una de las primeras fiestas del año en la ciudad.

Y, precisamente, las fiestas de la ciudad serán las grandes protagonistas en el debate de “Xarraeta i Masclets”, la sección más esperada con Jorge Guarro, Cristina Estévez, Merche Garín y Diego Palacios, donde se analizará la actualidad fallera con humor, profundidad y espíritu crítico. En esta ocasión, el tema estrella será la propuesta impulsada por la concejala Nuria Llopis Borrego (PSPV–PSOE) de que el Ayuntamiento de Valencia blinde las fiestas populares con una ordenanza específica para garantizar actos tradicionales como las cabalgatas de Reyes Magos y otros eventos que han vivido dificultades con las decisiones municipales recientes. Los socialistas han planteado que una normativa de este tipo —complementaria a los bandos existentes— otorgaría seguridad jurídica y protección a las tradiciones festivas, evitando que queden a merced de decisiones administrativas puntuales. El tema será abordado por la tertulia que comanda Jaume Bronchud, quien subraya que será una emisión vibrante y completa “donde hablaremos de arte, de ilusión y también de cómo proteger nuestras fiestas para que sigan siendo de todos y para todos. Es un programa que respira fiesta y compromiso».

Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube.